Мы не должны позволить разобщенности привести нас к новым поражениям, а навязываемый мир - к новым уступкам: Гарегин II

13 сентября Католикос Всех Армян Гарегин II распространил послание в связи с развязанными Азербайджаном агрессивными действиями против Республики Армения. Как передает «Арменпресс», в послании Католикоса, в частности, говорится:

«Дорогой армянский народ.

Наши души снова встревожены. Мы с болью и тревогой следим за провокационными военными действиями, развязанными Азербайджаном в ночное время вдоль границы с Арменией, в результате которых были обстреляны мирные населенные пункты, есть жертвы и раненые. Эти предательские шаги, предпринятые в процессе переговоров по мирной повестке дня, достойны осуждения. Очевидно, что враг не изменился, как не изменились его стремления и намерения. Война 2020 года, жестокие действия, совершенные против нашего народа в Арцахе, и посягательства на границы Армении, не получившие адекватной международной оценки, вдохновили противника на попытку добиться желаемых уступок непрерывными боевыми действиями. Настоящий, достойный мир не может быть установлен угрозами и принуждением, он не может быть благотворным и прочным.

Дорогие дети нашей Армении, Арцаха и Диаспоры, мы уверены, что дух нашего народа силен, воины, охраняющие рубежи Родины, храбры. Позади Священная родная земля, наши семьи, могилы наших героев-мучеников с развевающимися над ними нашими флагами, и храмы, взывающие к Богу. В сложившейся ситуации мы не должны допустить, чтобы разобщенность и социальная поляризация привели нас к новым поражениям, а навязываемый мир к новым уступкам. Мы должны пройти это испытание, будучи едины и верны Родине. Так давайте консолидируем наши возможности, весь национальный потенциал и поддержим Армянскую Армию и нужды Родины. Не будем сомневаться, и будем действовать с любовью и ответственностью. Пусть каждый из нас с полной самоотдачей сделает все, что в его силах, в сфере своей ответственности, во имя незыблемости независимой государственности, во имя незыблемости нашего народа.

Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина мы обращаемся к международному сообществу, и особенно к нашим дружественным странам, с призывом предпринять действенные шаги для прекращения неоднократных агрессий и амбиций Азербайджана в отношении Армянского мира.

Наш братский призыв к пастырям Церквей-Сестер молиться о безопасности первого христианского государства, его верующего народа, чтобы способствовать установлению реального мира в регионе.

Мы обращаемся к Единородному Сыну, Господу нашему Иисусу Христу, обратиться к своей пастве, которую он избрал много веков назад в качестве свидетельства своей веры. Мы молимся за упокой душ наших павших детей, за утешение их родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Да сохранит и защитит Всевышний Армянского воина.

Да сохранит Всевышний Армянскую армию и нашу Родину».