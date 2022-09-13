Politico: США могут на этой неделе объявить о военной помощи Киеву на $600 млн

Американская администрация, вероятно, на этой неделе объявит об очередной поставке вооружений Украине на сумму примерно в $600 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Politico в ночь на вторник со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США.

По его словам, как и в случае с недавним пакетом помощи в размере $675 млн, техника и вооружения будут поставляться Киеву из запасов Пентагона. Собеседник издания отметил, что поставки во многом будут аналогичны предыдущему пакету военной помощи, но что именно туда войдет, он не уточнил.

Как сообщала в минувший четверг пресс-служба американского Минобороны, власти США в рамках пакета военной помощи на $675 млн передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм. Помимо этого, Соединенные Штаты поставят Украине 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 бронеавтомобилей, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения.

Всего при нынешней администрации США выделили на военную помощь Киеву около $15,2 млрд, с 2014 года - $17,2 млрд.