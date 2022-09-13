Министр ИД Армении и заместитель Генерального секретаря ОДКБ обсудили пути задействования существующих механизмов ОДКБ

13 сентября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с заместителем Генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, министр Мирзоян представил собеседнику ситуацию на армяно-азербайджанской границе в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном в полночь 13 сентября.

Были обсуждены пути задействования существующих механизмов ОДКБ.

Ранее в Аппарате премьер-министра РА сообщили, что правительство уже обратилось к России, в Совет Безопасности ООН и в ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана, совершенной против суверенной территории Республики Армения.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберных винтовок по армянским позициям в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА.

На данный момент Министерство обороны Армении подтвердило о 49 погибших с армянской стороны.