Министр ИД Армении и заместитель Генерального секретаря ОДКБ обсудили пути задействования существующих механизмов ОДКБ
13 сентября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с заместителем Генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, министр Мирзоян представил собеседнику ситуацию на армяно-азербайджанской границе в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном в полночь 13 сентября.
Были обсуждены пути задействования существующих механизмов ОДКБ.
Ранее в Аппарате премьер-министра РА сообщили, что правительство уже обратилось к России, в Совет Безопасности ООН и в ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана, совершенной против суверенной территории Республики Армения.
13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберных винтовок по армянским позициям в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА.На данный момент Министерство обороны Армении подтвердило о 49 погибших с армянской стороны.
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