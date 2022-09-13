Мы никому не собираемся предоставлять коридор по территории Армении: премьер- министр Армении

Азербайджан, перефразировав содержание трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, говорит о предоставлении коридора по территории Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Наша позиция была и остается той же, мы не собираемся никому предоставлять коридор по территории РА, но мы принимаем и даже заинтересованы в открытии и разблокировке дорог по территории РА с логикой, что этой дорогой могут пользоваться все страны региона, включая Армению и Азербайджан. В первом предложении пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября определенно сказано о разблокировании. Речь идет о разблокировании, открытии и повторном открытии экономических и транспортных коммуникаций, маршрутов и соединений в регионе. Вы знаете, что тема уточнена трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года и зафиксировано, какие действия необходимо предпринять для реализации пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», - сказал Пашинян.