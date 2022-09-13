Ранения получили три гражданских лица: состояние одного оценивается как тяжелое, двоих - как удовлетворительное
12:27, 13 Сентябрь 2022
В результате обстрела армянских позиций и населенных пунктов вооруженными подразделениями Азербайджана ранения получили три гражданских лица.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, уточняя, что состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих - как удовлетворительное.
13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберных винтовок по армянским позициям в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА.Азербайджан наносит удару и по гражданским инфраструктурам.
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