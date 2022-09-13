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ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2022 году в Самарканде.

"На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу", - сказал Хакимов.

"Речи о предоставлении членства в организации не идет", - подчеркнул он.

Хакимов напомнил, что заявка была подана еще в прошлом году.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Страны-члены организации - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.


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