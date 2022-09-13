ШОС рассмотрит заявку Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу

Заявку Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу рассмотрят на встрече глав государств организации 15-16 сентября. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2022 году в Самарканде.

"На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу", - сказал Хакимов.

"Речи о предоставлении членства в организации не идет", - подчеркнул он.

Хакимов напомнил, что заявка была подана еще в прошлом году.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Страны-члены организации - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.