Азербайджан собирается озвучить определенные вопросы в контексте демаркации границы: Никол Пашинян

Азербайджан собирается озвучить определенные вопросы в контексте процесса делимитации и демаркации, в отношении некоторых территорий, якобы переданных Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя причину нынешней напряженности на границе.

«Что мы подразумеваем под территориальной целостностью? К слову, когда Азербайджан говорит о территориальной целостности Армении, имеет ли он в виду и территории, которые были оккупированы Азербайджаном в результате событий 12 мая 2021 года, и в ходе первой карабахской войны? Азербайджан подразумевает и эти территории Армении? Этот вопрос, по крайней мере, по нашим впечатлениям и обсуждениям, не получает определенного ответа со стороны Азербайджана», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, следующая проблема заключается в том, что Азербайджан ожидает от Армении признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Следующий вопрос: если теоретически будет такое восприятие и констатация, значит ли это, что у Азербайджана нет, и не будет никаких территориальных претензий к Армении?

«В контексте разговоров и констатации политических позиций кажется, что у Азербайджана нет территориальных претензий к РА, но когда разговор идет о процессе делимитации и демаркации, становится очевидным, что Азербайджан собирается высказать определенные вопросы с формулировкой «относительно некоторых территорий, незаконно переданных РА». И названия этих районов они фиксируют в своих публичных выступлениях, говорят о тех районах. Они иногда начинаются с Нрнадзора, продолжаются Зангезуром, Сюникской областью, и заканчиваются Ереваном, столицей Армении. Хочу подчеркнуть, что если бы это были просто интервью и заявления, то мы могли бы и не касаться этого, но все факты, в том числе переговорные и дипломатические доказывают, что это последовательная политика Азербайджана», - заявил Пашинян.

Что касается проблемы Нагорного Карабаха, сказал Пашинян, то позиция азербайджанской стороны становится все более определенной - проблемы Нагорного Карабаха нет, она разрешена, и поэтому нет необходимости обсуждать ее с Арменией, они могут обсудить этот вопрос с международными организациями. Не исключается и, согласно их формулировке, с представителями армян Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.