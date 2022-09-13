Мирзоян сообщил Лаврову об обращении к России, ОДКБ и в Совет Безопасности ООН для пресечения азербайджанской агрессии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, министр Мирзоян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе в результате широкомасштабной агрессии, начатой в полночь 13 сентября вооруженными силами Азербайджана.

Арарат Мирзоян проинформировал о предпринятых Республикой Армения шагах, в том числе об обращении к Российской Федерации, в Организацию Договора о коллективной безопасности, в Совет Безопасности ООН для пресечения азербайджанской агрессии и устранения ее последствий.