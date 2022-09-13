Азербайджан отказывается вести мирные переговоры на основе представленных Арменией принципов: премьер-министр

Премьер-министр РА Никол Пашинян высказал мнение, почему вооруженные силы Азербайджана предприняли наступательные действия. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян в Национальном собрании подчеркнул, что все утверждения о том, что Вооруженные силы Армении прибегали к каким-то провокациям и что действия Азербайджана были ответом на действия Воруженных сил Армении, не соответствуют действительности.

«В последнее время азербайджанская сторона постоянно распространяла информацию в жанре информационной войны, якобы о нападениях, совершенных Вооруженными силами Армении, Минобороны все это отрицало, поскольку это не имело ничего общего с реальностью», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, создавшаяся ситуация в первую очередь связана с переговорным процессом по карабахскому вопросу.

«В марте 2022 года Азербайджан представил пять предложений по мирному договору и предложил заключить на их основе мирный договор. Наш ответ на это заключался в том, что в этих предложениях нет ничего неприемлемого для нас, но мы считаем, что эти пункты должны быть дополнены, и на основе этих дополненных пунктов мы готовы вести переговоры и подписать мирный договор, если по соответствующим пунктам будет достигнуто соглашение. В этот период казалось, что есть понимание, но со временем, и в частности во время последней встречи в Брюсселе, стало ясно, что, Азербайджан отказывается вести мирные переговоры, основанные на нами представленных принципах. В этих принципах было несколько положений. Одним из них было соблюдение пунктов трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября», - сказал Пашинян.

Следующий важный момент, по словам премьер-министра, касался безопасности, прав и статуса народа Нагорного Карабаха.

«В основном, позиция Азербайджана, которая высказывается в переговорном процессе, заключается в том, что они не хотят обсуждать карабахский вопрос с Арменией. Их позиция заключается в том, что карабахский вопрос решен или, по крайней мере, является внутренним вопросом Азербайджана, и они не хотят обсуждать этот вопрос с Республикой Армения», - сказал премьер-министр.