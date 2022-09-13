Ставка рефинансирования установлена на уровне 10 %: ЦБ Армении

13 сентября состоялось заседание Совета Центрального банка РА. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ, на заседании правления было принято решение:

Повысить ставку рефинансирования на 0,5 п. п., установив ее на уровне 10%;

Установить процентную ставку ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Республики Армения, в размере 11,5%;

Процентная ставка по кредитам, привлеченным из банков Центральным банком Республики Армения, составит 8,5%.