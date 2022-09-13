Связь Ирана с Арменией не должна быть подвергнута опасности, безопасность Армении важна для Ирана: Ибрагим Раиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрагимом Раиси.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Пашинян сообщил подробности о провокационных и агрессивных действиях, осуществляемых вооруженными силами Азербайджана в направлении суверенной территории Армении.

Эбрагим Раиси отметил, что новая война в регионе Южного Кавказа неприемлема и Иран внимательно следит за развитием событий. Президент Ирана подчеркнул, что все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и позиция Ирана в отношении территориальной целостности государств однозначна.

Президент Ирана привел высказывания верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи, что связь Ирана с Арменией не должна быть подвергнута опасности, а каналы связи должны находиться под суверенитетом государств. Эбрагим Раиси подчеркнул, что его страна готова способствовать установлению мира в регионе, добавив, что для Ирана важен вопрос безопасности Армении.