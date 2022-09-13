Индия планирует провести саммит G20 9 и 10 сентября 2023 года

Индия в качестве председателя в Группе двадцати планирует провести саммит объединения 9 и 10 сентября следующего года в Нью-Дели. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник индийский МИД.

"Индия примет председательство в G20 на один год с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Саммит лидеров "двадцатки" на уровне глав государств/правительств планируется провести 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели", - заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Во время своего председательства в Группе двадцати Индия рассчитывает организовать около 200 мероприятий по всей республике.

Как напомнили в индийском МИД, страна, председательствующая в G20, традиционно приглашает на саммит и мероприятия в качестве гостей международные организации и другие государства, не являющиеся членами "двадцатки". "Индия как председательствующая в G20 пригласит Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, Испанию и ОАЭ в качестве стран-гостей, а также Международный солнечный альянс, Коалицию за инфраструктуру, устойчивую к стихийным бедствиям, и Азиатский банк развития", - сообщили в МИД.

G20 была основана в 1999 году по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Поводом для учреждения Группы двадцати стал разразившийся в Азии в 1997-1998 годах финансовый кризис, который имел негативные последствия для мировой экономики.

Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях. Членами группы являются 19 стран (наряду со странами-учредителями в состав входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР) и Евросоюз (все - с 1999 года).