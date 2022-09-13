В связи с обращением Армении в ОДКБ в настоящее время проходит заседание Постоянного совета

В связи с обращением Армении в ОДКБ по поводу нападения азербайджанской стороны в настоящее время проходит заседание Постоянного совета. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. С того момента, как стало известно о нападении, члены Совета безопасности были приглашены к премьер-министру, состоялось заседание Совбеза, которое продолжалось до рассвета. В заседании Совбеза участвовали президент РА и председатель Национального собрания.

«В результате обсуждений мы приняли решение обратиться в ОДКБ. В связи с этим обращением в настоящее время проходит заседание Постоянного совета ОДКБ. Мы обратились и к России на основании Договора о дружбе и взаимопомощи, подписанном в 1997 году. Также решили обратиться в Совбез ООН, чтобы ситуация была обсуждена в срочном порядке», - заявил Пашинян.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения. Армянская сторона сообщила о жертвах и раненых.