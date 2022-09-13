Интенсивность боевых действий сократилась: премьер-министр Армении

Интенсивность боевых действий, начавшихся в результате провокации азербайджанской стороны, снизилась. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«На данный момент интенсивность боевых действий снизилась, но атаки Азербайджана продолжаются по одному-двум направлениям. Минобороны и Генштаб оценивают ситуацию и потери, уточненная информация официально будет опубликована», - сказал Пашинян.

С того момента, как стало известно о нападении, члены Совета безопасности были приглашены к премьер-министру, состоялось заседание Совбеза, которое продолжалось до рассвета.