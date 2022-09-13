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На данный момент у нас 49 подтвержденных Министерством обороны жертв: Никол Пашинян

На данный момент у нас 49 подтвержденных Министерством обороны жертв: Никол Пашинян

На данный момент с армянской стороны есть 49 подтвержденных Министерством обороны жертв. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Вооруженные силы Азербайджана развернули наступательные действия против Республики Армения по 4-м направлениям, позже к ним добавились еще 2-3 направления. Азербайджан пытается представить, что эти действия были ответом на какие-то провокации со стороны Армении. Но мы однозначно должны зафиксировать, что эта информация полностью ложная и лживая и совершенно не соответствует действительности», - заявил Пашинян.
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