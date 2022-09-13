Первый случай смерти от оспы обезьян в США зарегистрирован в Лос-Анджелесе

Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса подтвердил в понедельник, что житель округа Лос-Анджелес умер "из-за оспы обезьян"․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает Axios.

По данным департамента здравоохранения Лос-Анджелеса, у пациента был сильно ослаблен иммунитет, и он был госпитализирован.

Отмечается, что это первый случай, когда официальные лица публично подтвердили смерть от вируса в США. Портал также напоминает, что чиновники в Техасе расследуют, была ли смерть пациента в прошлом месяце вызвана оспой обезьян.

Летальные случаи от оспы обезьян остаются редкими, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности за последние годы составляет 3-6%. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о 21 тыс. 985 случаях заболевания в США по состоянию на понедельник.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.