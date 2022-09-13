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Любое изменение границы между Арменией и Азербайджаном неприемлемо: МИД Ирана

Любое изменение границы между Арменией и Азербайджаном неприемлемо: МИД Ирана

Иран в очередной раз заявил, что любое изменение границы между Арменией и Азербайджаном для него неприемлемо. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство ИРНА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канани.

Он отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий и высказался об уважении территориальной целостности обеих стран.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что страна готова оказать любую помощь для урегулирования споров между двумя соседними странами.
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