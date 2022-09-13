Шарль Мишель не видит альтернативы миру и стабильности в регионе Южного Кавказа



Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, Пашинян подробно представил ситуацию, создавшуюся вследствие агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе не существует, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации. Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе не существует, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.