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Шарль Мишель не видит альтернативы миру и стабильности в регионе Южного Кавказа

Шарль Мишель не видит альтернативы миру и стабильности в регионе Южного Кавказа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, Пашинян подробно представил ситуацию, создавшуюся вследствие агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе не существует, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.
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