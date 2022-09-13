Нарушена территориальная целостность суверенной Армении: Валери Буайе

Член фракции «Республиканцы» Сената Франции, заместитель председателя группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе распространила заявление в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. Как передает «Арменпресс», она отметила, что сценарий 44-дневной войны 2020 года повторяется, на этот раз в результате бомбардировок азербайджанских вооруженных сил нарушается территориальная целостность суверенной Армении в Сюнике и в других местах.

«Если это нападение Азербайджана подтвердится, потребуется сплоченный и немедленный международный ответ», - написала Валери Буайе.