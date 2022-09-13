Призываем международное сообщество осудить действия Азербайджана и воздержаться от безадресных призывов: МИД Арцаха
11:01, 13 Сентябрь 2022
Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает агрессивные действия, развязанные Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября, бомбардировку суверенной территории Армении и применение силы.
Как передает «Арменпресс», в заявлении МИД Арцаха особо отмечается, что эти действия являются явным проявлением армянофобии и политики геноцида, грубым нарушением международного права и норм.
«Призываем международное сообщество решительно осудить агрессивные действия Азербайджана, воздерживаясь от аморфных и безадресных призывов и оценок, принять соответствующие меры против агрессора.Приносим соболезнования родным всех погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении МИД Арцаха.
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