Призываем международное сообщество осудить действия Азербайджана и воздержаться от безадресных призывов: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает агрессивные действия, развязанные Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября, бомбардировку суверенной территории Армении и применение силы.

Как передает «Арменпресс», в заявлении МИД Арцаха особо отмечается, что эти действия являются явным проявлением армянофобии и политики геноцида, грубым нарушением международного права и норм.

«Призываем международное сообщество решительно осудить агрессивные действия Азербайджана, воздерживаясь от аморфных и безадресных призывов и оценок, принять соответствующие меры против агрессора.

Приносим соболезнования родным всех погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении МИД Арцаха.