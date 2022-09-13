Блинкен обвинил Иран в нежелании возобновить действия СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно из-за позиции Тегерана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад, поэтому достижение соглашения в ближайшей перспективе маловероятно", - сказал госсекретарь на совестной с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом пресс-конференции.

Блинкен добавил: "Я не могу назвать вам сроки, могу лишь еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо неспособен сделать то, что необходимо для достижения соглашения".

Германия, Франция и Великобритания в субботу минувшей недели выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению ядерного соглашения и предупредили, что позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы сделки.

Берлин, Париж и Лондон предупредили, что Иран "продолжает наращивать свою ядерную программу, выходя за рамки любого правдоподобного оправдания ее гражданского характера".

Министерство иностранных дел Ирана назвало это заявление "неконструктивным" и "достойным сожаления".