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Бои и интенсивные артобстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы немедленно должны быть прекращены: Тойво Клаар

Бои и интенсивные артобстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы немедленно должны быть прекращены: Тойво Клаар

Боевые действия и интенсивные обстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы немедленно должны быть прекращены. Как передает «Арменпресс», об этом заявил специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Европейский союз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы помочь снизить напряженность», - написал Клаар на своей странице в Twitter.
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