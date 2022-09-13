Бои и интенсивные артобстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы немедленно должны быть прекращены: Тойво Клаар

Боевые действия и интенсивные обстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы немедленно должны быть прекращены. Как передает «Арменпресс», об этом заявил специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Европейский союз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы помочь снизить напряженность», - написал Клаар на своей странице в Twitter.