Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного урегулирования, должна победить дипломатия: представитель США в ОБСЕ

Постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер удары Азербайджана по гражданским объектам Армении назвал неприемлемыми. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Военные действия вдоль армяно-азербайджанской границы и удары по гражданским объектам Армении неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного урегулирования, должна победить дипломатия», - написал он.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения. Армянская сторона сообщила о жертвах и раненых.