АО Арцаха опровергла слухи об обстреле азербайджанских позиций, дислоцированных на оккупированных территориях Мартунинск

Армия обороны Арцаха опровергла сообщение, распространенное министерством обороны Азербайджана, что подразделения Армии обороны обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах, назвав его абсолютной ложью и недостоверной информацией.

«Азербайджанская сторона, верная своему стилю работы, готовит информационную площадку для провокаций и в сторону Республики Арцах. На данный момент ситуация на линии фронта относительно стабильна», - сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.