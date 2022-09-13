АО Арцаха опровергла слухи об обстреле азербайджанских позиций, дислоцированных на оккупированных территориях Мартунинск
10:36, 13 Сентябрь 2022
Армия обороны Арцаха опровергла сообщение, распространенное министерством обороны Азербайджана, что подразделения Армии обороны обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах, назвав его абсолютной ложью и недостоверной информацией.«Азербайджанская сторона, верная своему стилю работы, готовит информационную площадку для провокаций и в сторону Республики Арцах. На данный момент ситуация на линии фронта относительно стабильна», - сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.
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