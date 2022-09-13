Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь 2022

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации

Министр обороны РА Сурен Папикян 13 сентября провел телефонный разговор с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили «Арменпресс» из министерства, глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, создавшуюся вследствие широкомасштабной азербайджанской агрессии против суверенной территории Республики Армения.

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]