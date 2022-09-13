Министр обороны РА Сурен Папикян 13 сентября провел телефонный разговор с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили «Арменпресс» из министерства, глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, создавшуюся вследствие широкомасштабной азербайджанской агрессии против суверенной территории Республики Армения.

Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации.