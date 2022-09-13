Институт Лемкина по предотвращению геноцида осудил нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении
Институт Лемкина по предотвращению геноцида осудил нападение, совершенное Азербайджаном 13 сентября на суверенную территорию Армении. Как передает «Арменпресс», заявление опубликовано на странице института в Twitter.
«Мы осуждаем военную агрессию Азербайджана против Республики Армения и армянского народа. Несмотря на соглашения о прекращении огня, общая риторика азербайджанского правительства указывает на сохраняющееся намерение уничтожить армянскую идентичность и территорию.
Продолжающиеся бомбардировки границ Армении являются военным преступлением и должны быть осуждены миром», - заявили в Институте Лемкина по предотвращению геноцида, отметив, что НАТО, Россия и Иран должны оказать давление на Азербайджан и Турцию, чтобы они прекратили продолжающиеся акты геноцида против армянского народа.
«Мир не может снова остаться в стороне и допустить уничтожение армян. Мир должен предпринять немедленные шаги для предотвращения Геноцида против армян путем изоляции и введения санкций против Азербайджана», - говорится в заявлении института В нем подчеркнуто, что военная помощь Турции и Азербайджану должна быть немедленно прекращена, а Турция должна быть исключена из НАТО.13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения. Армянская сторона сообщила о жертвах и раненых.
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