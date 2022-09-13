В Сотке в результате азербайджанского обстрела повреждено здание администрации, несколько домов сгорели: глава общины

В результате обстрела азербайджанских вооруженных сил в Сотке повреждено здание администрации, несколько домов сгорели, в некоторых домах повреждены крыши и окна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава общины Сотк Севак Хачатрян.

«Масштаб ущерба пока не ясен. На данный момент обстрелы продолжаются», - говорится в сообщении.

Он также опубликовал фотографии.