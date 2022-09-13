В Сотке в результате азербайджанского обстрела повреждено здание администрации, несколько домов сгорели: глава общины
10:25, 13 Сентябрь 2022
В результате обстрела азербайджанских вооруженных сил в Сотке повреждено здание администрации, несколько домов сгорели, в некоторых домах повреждены крыши и окна.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава общины Сотк Севак Хачатрян.
«Масштаб ущерба пока не ясен. На данный момент обстрелы продолжаются», - говорится в сообщении.Он также опубликовал фотографии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм