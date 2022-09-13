Никол Пашинян выступит в Национальном собрании

Премьер-министр Никол Пашинян в 11:00 13 сентября выступит в Национальном собрании. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель НС Ален Симонян.

«В 11:00 сюда прибудет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер-министр выступит с речью и представит текущую ситуацию. У вас будет возможность задать ему вопросы», - заявил Симонян.