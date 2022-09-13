Председатель Парламента Армении представит проект заявления НС о нападении Азербайджана

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян представит проект заявления НС о нападении Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», в начале очередного заседания НС 13 сентября Симонян сказал: «Пользуясь соответствующей статьей, закрепленной в Конституционном законе «Регламент председателя НС», я представлю проект заявления НС РА о нападении Азербайджана».

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения.