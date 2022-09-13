Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь 2022

Парламент Армении минутой молчания почтил память жертв нападения Азербайджана

Парламент Армении минутой молчания почтил память жертв нападения Азербайджана

Национальное собрание Армении минутой молчания почтило память жертв агрессии, развязанной азербайджанской стороной в ночь на 13 сентября.

Как сообщает «Арменпресс», в начале очередной сессии НС 13 сентября спикер НС сообщил, что в течение ночи азербайджанские войска вели огонь по нескольким направлениям населенных пунктов Армении, с армянской стороны есть погибшие и раненых. Он предложил минутой молчания почтить память погибших.

Симонян сообщил, что вопросы повестки дня заседания будут обсуждены позже.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]