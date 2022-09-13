Парламент Армении минутой молчания почтил память жертв нападения Азербайджана

Национальное собрание Армении минутой молчания почтило память жертв агрессии, развязанной азербайджанской стороной в ночь на 13 сентября.

Как сообщает «Арменпресс», в начале очередной сессии НС 13 сентября спикер НС сообщил, что в течение ночи азербайджанские войска вели огонь по нескольким направлениям населенных пунктов Армении, с армянской стороны есть погибшие и раненых. Он предложил минутой молчания почтить память погибших.

Симонян сообщил, что вопросы повестки дня заседания будут обсуждены позже.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения.