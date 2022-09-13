ЗПЧ собирает доказательства нападения азербайджанских ВС на гражданские инфраструктуры Армении

Офис Защитника прав человека Республики Армения собирает доказательства нападения азербайджанских вооруженных сил на гражданские инфраструктуры при агрессии, совершенной против Армении 13 сентября.

Как собщили «Арменпресс» из Офиса Омбудсмена, поступают данные об обстреле транспортных средств с логотипом скорой помощи. Это является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций (Дополнительный протокол I).

Согласно информации Офиса Омбудсмена, машина скорой помощи, обстрелянная в районе Чакатена азербайджанскими ВС, находится на том же месте, бригада вовремя покинула транспортное средство. По информации на данный момент, ни одна бригада скорой помощи не пострадала.

Факты будут представлены организациям с международным мандатом и другим акторам.