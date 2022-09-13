Япония на Генассамблее ООН изложит свою позицию по реформе Совбеза

Япония на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует изложить свою позицию по таким вопросам, как реформа Совета Безопасности ООН, усиление функций организации и ядерное разоружение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Премьер-министр [Фумио] Кисида и я планируем посетить Генассамблею ООН, если позволят обстоятельства. Там японская сторона активным образом намеревается изложить свою позицию по таким вопросам, как усиление функции ООН, включая вопрос реформы Совета Безопасности ООН, а также проблема ядерного разоружения", - отметил он. Хаяси выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине будет одной из основных на предстоящей ГА ООН. Он подчеркнул, что Япония намеревается подтвердить сотрудничество по ключевым вопросам со своими главными партнерами.

В Нью-Йорке 13 сентября откроется 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Первые дни посвятят протокольным вопросам - утверждению повестки сессии, состава делегаций и порядка работы. А 20 сентября откроется неделя высокого уровня, на которую съедутся главы стран, правительств и министры со всего мира.