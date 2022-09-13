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Ситуация вдоль линии соприкосновения Арцах-Азербайджан продолжает оставаться относительно стабильной

Ситуация вдоль линии соприкосновения Арцах-Азербайджан продолжает оставаться относительно стабильной

По состоянию на 09:00 13 сентября ситуация вдоль линии соприкосновения Арцах-Азербайджан остается относительно стабильной, значительных инцидентов в сравнении с предыдущим днем не зафиксировано. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Республики Арцах.

«Так как некоторые участки межгосударственной дороги Степанакерт-Ереван находятся вблизи мест боевых действий, они могут быть опасны для движения. Принимая во внимание серьезность ситуации, призываем граждан совершать поездки лишь в случаях крайней необходимости. В случае возможного изменения ситуации будет предоставлена необходимая информация. Призываем сохранять спокойствие и бдительность, следить лишь за официальной информацией», - говорится в сообщении ИШ Арцаха.
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