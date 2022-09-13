Противник не прекращает попытки продвижения: Министерство обороны Армении

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 08:00 существенных изменений не претерпела. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Противник не прекращает попыток продвижения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны РА Арам Торосян. «Противник продолжает применять артиллерийские средства, минометы, БПЛА и крупнокалиберное стрелковое оружие в направлении Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана, целясь как в военную, так и в гражданскую инфраструктуру». Арам Торосян также добавил, что ситуация была представлена военным атташе аккредитованных в Армении посольств. «За все происходящее и за дальнейшие развития ответственность несет военно-политическое руководство Азербайджана», - сказал он.

Министерство обороны РА продолжит регулярно выступать с официальными сообщениями о ситуации.