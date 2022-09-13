Мир должен противостоять авторитарной жестокости: Менендес осудил нападение Азербайджана на армянские населенные пункты

Председатель Комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес осудил нападение Азербайджана на армянские населенные пункты.

Как сообщает Арменпресс, Роберт Менендес написал на своей странице в Facebook, что обстрел армянских городов и мирных жителей неприемлем и незаконен. «Мир должен противостоять авторитарной жестокости. США должны прекратить помощь Азербайджану в сфере безопасности».

Конгрессмены США Адам Шифф, Дэйвид Валадао, Фрэнк Паллоне, Джеки Спир выступили с заявлениями, осуждающими нападение Азербайджана. Государственный департамент США также выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность нападениями на гражданские населенные пункты вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе и на территории Армении. В Госдепартаменте напомнили, что, как США давно дали понять, что конфликт не имеет военного решения, и призвали к немедленному прекращению боевых действий.