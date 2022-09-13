США обеспокоены нападениями на гражданские населенные пункты Армении и призывают прекратить военные действия

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях на армяно-азербайджанской границе, в том числе ударами, наносимыми по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на территории Армении.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Как мы давно ясно дали понять, конфликт не может иметь военного решения. Мы призываем немедленно прекратить все военные действия", - говорится в заявлении Блинкена.

Как передает « Арменпресс », заявление об этом распространил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы уже давно дали понять, что конфликт не может иметь военного решения. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных операций», - говорится в заявлении Энтони Блинкена.