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Мирзоян подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана

Мирзоян подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана

13 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил Карен Донфрид ситуацию, которая сложилась в результате начавшейся агрессии вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость адресной и надлежащей реакции международного сообщества на агрессивные и провокационные действия Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что армянская сторона приложит  все усилия для отражения азербайджанской агрессии.


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