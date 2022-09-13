Мирзоян подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана

13 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил Карен Донфрид ситуацию, которая сложилась в результате начавшейся агрессии вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость адресной и надлежащей реакции международного сообщества на агрессивные и провокационные действия Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия для отражения азербайджанской агрессии.