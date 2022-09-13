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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Премьер-министр представил подробности об агрессии, предпринятой Азербайджаном против суверенной территории Армении. Никол Пашинян сообщил, что в связи с происходящими действиями принято решение об официальном обращении к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН. В этом контексте премьер-министр Пашинян выразил надежду на адекватную реакцию со стороны международного сообщества.

Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и назвал недопустимым дальнейшую эскалацию ситуации. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации.


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