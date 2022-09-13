Конгрессмены Фрэнк Паллоне и Дэйвид Валадао осудили нападение Азербайджана на Армению

Конгрессмены США Дэйвид Валадао и Фрэнк Паллоне осудили нападение Азербайджана на армянские населенные пункты. Как передает «Арменпресс», Дэйвид Валадао выступил с заявлением, в котором сообщил, что он решительно осуждает неспровоцированное нападение на Армению. «Продолжающаяся агрессия азербайджанских сил неприемлема и должна быть немедленно остановлена», - заявил Валадао.

Фрэнк Паллоне также осудил нападение Азербайджана. «Алиев должен прекратить свою агрессию. Госдеп США и госсекретарь Блинкен должны работать с Минской группой ОБСЕ для обеспечения мира в регионе», - заявил Паллоне.

Ранее и конгрессмены Адам Шифф и Джеки Спир осудили нападение Азербайджана.