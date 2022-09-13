На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению: МО

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 04:00 продолжает оставаться крайне напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

По его словам, перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается с неослабевающей интенсивностью.

«Противник продолжает применять артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберное огнестрельное оружие. Обстреливается как военная, так и гражданская инфраструктура.

На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению. Позиционные бои продолжаются», - сказал он, добавив, что ВС Армении дают адекватный ответ противнику и полностью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

Данные о потерях армянской стороны уточняются.