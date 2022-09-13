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В результате наступательных действий Азербайджана с армянской стороны есть жертвы и раненые

В результате наступательных действий Азербайджана с армянской стороны есть жертвы и раненые

В результате наступательных действий Азербайджана на разных направлениях армяно-азербайджанской границы с армянской стороны есть жертвы и раненые. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Он добавил, что данные о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняются.


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