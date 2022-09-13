Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Никол Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Собеседники договорились о поддержании оперативной связи.