Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении: французский депутат

Сегодня вечером Азербайджан напал на Армению, нарушив территориальную целостность страны. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написала французский депутат Сабрина Агрести-Рубаш.

«В этот вечер мои мысли с Арменией и армянами. Азербайджан предпринял широкомасштабное наступление, в очередной раз нарушив территориальную целостность дружественной для нас страны. Завтра я немедленно обращусь к министру иностранных дел Катрин Колонне, чтобы Франция поддержала Армению», - сказал член партии президента Эммануэля Маркона.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Согласно сообщению МО Армении, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ.