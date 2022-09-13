Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается
01:54, 13 Сентябрь 2022
Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.
"Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Министерство обороны будет регулярно выступать с официальными заявлениями о развитии ситуации", - сказал Торосян.
13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА.
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