Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

"Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Министерство обороны будет регулярно выступать с официальными заявлениями о развитии ситуации", - сказал Торосян.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА.