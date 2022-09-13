Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь 2022

Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается

Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается

Начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. 

"Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Министерство обороны будет регулярно выступать с официальными заявлениями о развитии ситуации", - сказал Торосян.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]