ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии. противник использует БПЛА

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук. Противник также использует БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны Армении.