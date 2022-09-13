ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии. противник использует БПЛА
13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук. Противник также использует БПЛА.
Об этом сообщает Минобороны Армении.
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