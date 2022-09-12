Брюссель внимательно следит за ситуацией в районе армяно-азербайджанской границы։ Питер Стано

Брюссель внимательно следит за ситуацией в районе армяно-азербайджанской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза, отвечая на вопрос «Лурер» относительно роста напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы и на линии соприкосновения в Арцахе и возможные риски дестабилизации ситуации со стороны Азербайджана.

«Мы призываем стороны воздерживаться от таких действий, которые могут усугубить ситуацию и сорвать текущий процесс урегулирования, который Европейский союз решительно поддерживает и которому по-прежнему привержен», — сказал Петер Стано.