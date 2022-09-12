В рамках Дней Москвы в Раздане открылся Русский центр

В рамках Дней Москвы 12 сентября в Детско-юношеском творческом центре города Раздан открылся Русский центр. Это даст детям в возрасте 7-14 лет возможность бесплатно изучать русский язык.

Как сообщает Арменпресс, центр был открыт в Ереване по инициативе МКДЦ "Дом Москвы", при поддержке правительства Москвы, министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Раздана.

Заместитель министра ОНКС Жанна Андреасян отметила, что открытие таких центров очень эффективно. «Центры дают детям возможность улучшить свои знания русского языка посредством неформального образования, что является одним из приоритетов нашей образовательной системы. Мы находимся в процессе внедрения новых образовательных стандартов, одним из стратегических направлений которых является совершенствование знаний иностранных языков. Мы рады такому сотрудничеству, благодаря которому неформальное образование помогает формальному образованию», — подчеркнул замминистра.

В завершение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между МКДЦ “Дом Москва” и мэрией Раздана.