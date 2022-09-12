Франция изменила правила выдачи виз россиянам

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте посольства республики в Москве.

В публикации уточняется, что Париж действует согласно указаниям Совета Евросоюза. По новым правилам визовый сбор вырастет более чем в два раза — с 35 евро до 80. Кроме того, рассмотрение запроса на "шенген" теперь может занять до 45 дней.

"Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", — говорится в сообщении.

Изменения не коснутся долгосрочных виз, подчеркнули в посольстве.

В конце августа главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.