Президент Армении назвал эффективным сотрудничество со Всемирным банком 

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бердье и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян сказал, что Всемирный банк традиционно играет важную роль в устойчивом развитии экономики Армении, поддерживая государственный и частный секторы.

Отметив, что в этом году исполняется 30 лет сотрудничеству между Республикой Армения и Всемирным банком, президент Ваагн Хачатурян сказал, что он был участником начала этого сотрудничества. «Я был свидетелем того, насколько важным было сотрудничество со Всемирным банком в начале 1990-х годов. Это было настолько важно, что мы поняли, каковы наши приоритеты и вехи. Мы сделали много конструктивных проектов, и у нас было очень эффективное сотрудничество», - сказал президент.

На встрече была особо отмечена важность поддержки, оказываемой Всемирным банком в различных сферах, включая высокие технологии, сельское хозяйство, цифровизацию. Собеседники согласились, что необходимо использовать все возможности и объединить усилия для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества.