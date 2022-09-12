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Президент Республики Арцах подписал указ о создании Общественного совета

Президент Республики Арцах подписал указ о создании Общественного совета

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 сентября подписал указ о создании Общественного совета.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Совет является совещательным органом, все члены которого избираются по добровольному принципу на общественных началах.

Согласно указу, утвержден устав Совета и назначены 8 членов, которые организуют процесс избрания остальных 17 членов органа в сроки, предусмотренные уставом Совета.

Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует до окончания срока полномочий действующего Президента Республики Арцах.


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